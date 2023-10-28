تصدر هاشتاج #Starlink منصات التواصل الاجتماعي وهو يهدف إلى وصول الأنترنت الفضائي إلى غزة، ذلك بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الإنترنت عن قطاع غزة حتى تقطع التواصل بينها وبين الدول الأخرى مما يعيق نقل الأخبار للعالم، وبعد انتشار الهاشتاج قام “إيلون ماسك” بالرد على إحدى المغردات وقال” لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم spaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا”.

"إيلون ماسك يستجيب لنداء غزة: قصة توصيل الإنترنت الفضائي ورؤية جديدة للتكنولوجيا في أرض الحصار" - مصدر الصورة: محرك البحث جوجل

كما نشرت طبيبة من الدنمارك تسمى Dr..Anastasia Maria تغريدة وقالت بها” غزة تتعرض للقصف والإنترنت والاتصالات مقطوعة، إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور” وأشارت الطبيبة إلى “إيلون ماسك” في تغريدتها.

رد عليها “إيلون ماسك” وقال “ليس من الواضح من الذي يملك سلطة الوصلات الأرضية في غزة، ولكن نعلم أنه لم تطلب منا أي محطة توصيلًا في تلك المنطقة” لترد عليه الطبيبة وتقول” تحقق من ذلك، هناك أشخاص يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرون به”.

ثم رد عليها “ماسك” للمرة الثانية وقال” لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم spaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا”.