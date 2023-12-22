خلال الساعات الأخيرة أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم إنسحاب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم سحب لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة جداً.

خروج جيش الإحتلال من غزة

يعد لواء غولاني هو أكبر وأقوى الألوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الإنسحاب يعني أن لواء غولاني قد فقد أكثر من 40% من مقاتليه ومعداته حسب نظام الجيوش، أي أنه تكبد هزيمة كبيرة في غزة.

ويذكر أنه قبل بضعة أيام قام مجاهدي المقاومة الفلسطينية في الشاجعية بقتل قائد لواء غولاني وأكثر من 41 جندي في اللواء.

وبعد إنسحاب لواء غولاني بدقائق، تم الإعلان عن خروج لواء المظلات من شمال وجنوب غزة.

وكان قد أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء أمس، أن مجاهدي كتائب القسام قاموا بتدمير حتى الان 720 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري، خلاف ما قام به باقي فصائل المقاومة الفلسطينية من تدمير لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي.