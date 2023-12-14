إنتصار حماس في عدة معارك والاحتلال يطلب الوساطة للهدنة

يحاول الاحتلال الاسرائيلي اليوم، تقديم الوسطاء مثل مصر وقطر وأمريكا، من أجل إقناع حماس بالموافقة على هدنة، وتبادل الرهائن، ولكن حماس ترفض أن يكون هناك هدنة، قبل وقف إطلاق النار.

عدد كبير من قتلى الاحتلال

الاحتلال يطلب الهدنة

تتفوق حماس على الأرض، في أكثر من معركة، مما جعل الاحتلال يشعر بخيبة الأمل، من استمرار هذه الحرب، ولكن نتنياهو يريد حفظ ماء الوجه، ويهرب من المحاكمة التي تنتظره، فهو يريد هدنة مؤقتة لاسترداد الرهائن، ثم العودة للقصف الهمجي على قطاع غزة، الذي لم يسبق له مثيل، بشهادة المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية، حيث اشترطت وقف كامل لإطلاق النار.

هاااااام جدااااا القناة "13" الإسsرائيلية: (نتنياهو وغالانت ينتظران أي إشارة من حماsس من أجل الهدنة والقيام بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل للآن). هذا يثبت أن اليد العليا في الميدان لكتائب القسsام ولحماsس في إدارة المعركة سياسياً وعسكرياً ستنتصر غزة والقضية الفلسطينية بإذن الله pic.twitter.com/50oALqxHH6 — االلواء الدويري (@FayezAldwai) December 13, 2023

تفوق المقاومة الفلسطينية

بثت المقاومة الفلسطينية، المتمثلة في كتائب القسام (الزراع العسكري لحركة حماس)، وسرايا القدس (الزراع العسكري للجهاد الاسلامي)، وغيرهما من الفصائل، عدة فيديوهات، لتدمير دبابات ومدرعات وقتل جنود، واعترف جيش الاحتلال بأنه يخوض معارك مؤلمة في ال24 ساعة السابقة.