أخبار فلسطين

إنتصار حماس في عدة معارك والاحتلال يطلب الوساطة للهدنة

صفاء المشهور

يحاول الاحتلال الاسرائيلي اليوم، تقديم الوسطاء مثل مصر وقطر وأمريكا، من أجل إقناع حماس بالموافقة على هدنة، وتبادل الرهائن، ولكن حماس ترفض أن يكون هناك هدنة، قبل وقف إطلاق النار.

إنتصار حماس في عدة معارك

عدد كبير من قتلى الاحتلال

الاحتلال يطلب الهدنة

تتفوق حماس على الأرض، في أكثر من معركة، مما جعل الاحتلال يشعر بخيبة الأمل، من استمرار هذه الحرب، ولكن نتنياهو يريد حفظ ماء الوجه، ويهرب من المحاكمة التي تنتظره، فهو يريد هدنة مؤقتة لاسترداد الرهائن، ثم العودة للقصف الهمجي على قطاع غزة، الذي لم يسبق له مثيل، بشهادة المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية، حيث اشترطت وقف كامل لإطلاق النار.

تفوق المقاومة الفلسطينية

بثت المقاومة الفلسطينية، المتمثلة في كتائب القسام (الزراع العسكري لحركة حماس)، وسرايا القدس (الزراع العسكري للجهاد الاسلامي)، وغيرهما من الفصائل، عدة فيديوهات، لتدمير دبابات ومدرعات وقتل جنود، واعترف جيش الاحتلال بأنه يخوض معارك مؤلمة في ال24 ساعة السابقة.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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