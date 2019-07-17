إليكم رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الإنجاز 2019

نرصد لكم طلابنا الأعزاء في فلسطين من خلال موقع نجوم مصرية كافة الأخبار والتفاصيل في نتائج الثانوة العامة، والتي من من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم غداً الخميس الموافق 18-07-2019 في الساعة الثامنة صباحاً، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الامور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بعد الإنتهاء من التصحيح والتدقيق حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، ويعيش أهالي الطلاب حالة من التوتر والترقب لإعلان النتائج، ونتقدم من خلال إدارة نجوم مصرية بتهنئة طلابنا المتوفقين والناجحين في الثانوية العامة، ونتمني التوفيق لكل من لم يحالفه الحظ في هذا العام .

نتائج الثانوية العامة التوجيهي

هذا فقد تقدم لتلك الإختبارات ما يقارب عن 67 ألف طالب وطالبة ” الانجاز” 2019 في فلسطين ،وقد كشفت وزارة التربية والتعليم في فلسطين على انه تم الإنتهاء من تصحيح ورصد كافة الدرجات الثانوة العامة، وقد ذكرت على أنه قامت بتعيين لجنة خاصة للإمتحانات الثانوية العامة، وقد إنقسمت إلى فترتين، فترة من الإمتحانات، يوم السبت 8/06/2019 وتستمر إلى غاية 26-8-2019، ودورة ثانية برنامج التوجيه من المنتظر أن تنطلق في شهر أغسطس .

النيابة العامة تحذر من إستخدام السلاح إحتفالاً بنتائج التوجيهي

كشفت النيابة العامة في قطاع غزة والضفة بالتنسق مع دوائر الشرطة على منع إستخدام السلاح في ذلك اليوم، وفي تلك المناسبة ، وقد أكدت إن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون فإننا نتمنى لكافة أبناء شعبنا السلامة و الاستقرار في ظل مجتمع يسوده العدل و الإنصاف”، ويأتي ذلك من باب حرص النيابة العامة على أرواح أبناء شعبنا، ونتمني كل السلامة لكافة المواطنين .

رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة الإنجاز

كشفت لجنة الإمتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم من خلال بيان صحفي أن النتائج سوف تعلن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بيها، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة من قبل شركتي جوال وأوريدو ، ويمكنك عزيزي الطالب الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــنـــا