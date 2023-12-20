إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل القاهرة لمناقشة الأوضاع في غزة

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل إلى مصر لمناقشة أخر التطورات في غزة مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل.

أعلنت حركة حماس يوم الأربعاء عن وصول رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين في مصر بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

وبحسب حركة حماس، فإن وصول هنية إلى مصر يأتي لعقد عدد من اللقاءات، أبرزها مع مدير المخابرات المصرية.

والمناقشات ستتناول وقف الحرب والعدوان على غزة تمهيداً لإجراء صفقة تبادل الأسرى، وفك الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وأيضاً انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها إسماعيل هنية لمصر منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وكانت الزيارة الأولى لهنية يوم التاسع من شهر نوفمبر.