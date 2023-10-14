إسرائيل: نستعد لهجوم شامل بري وجوي وبحري على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تستعد لتنفيذ العديد من الخطط الهجومية بقطاع غزة، غربي فلسطين، مع تزايد التكهنات والتوقعات بغزو بري وشيك على القطاع، وذلك بعد مرور أسبوع من العملية العسكرية التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس على العديد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط غلاف قطاع غزة فجر السبت الماضي.

بنيامين نتنياهو

إسرائيل تعلن عن هجوم شامل على غزة

وقال الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت (رويترز)، أنه تم نشر العديد من القوات في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي تتزايد معه الاستعدادات للعمليات العسكرية والحرب على قطاع غزة، مع التأكيد على شن عمليات عسكرية برية كبيرة خلال الأيام القادمة.

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قد أعلن خلال زيارته لعدد من الوحدات العسكرية البرية في محيط غلاف غزة، أن ما يحدث للقطاع من قصف وتدمير ما هو إلا البداية، وأن بلاده لن تنسى ما حدث لها يوم السبت الماضي على أيدي حماس، وأنهم بدأوا في دفع ثمن ما اقترفوه خلال تلك الهجمات، مضيفًا أن إسرائيل ستوجه ضربات بقوة غير مسبوقة، وأنهم متحدون في هذا الحرب.

غزة تحت الحصار والدمار

وفي السياق ذاته، فقد كشف الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ في إنشاء مراكز لوجستية أمامية وذلك بهدف السماح للقوات المقاتلة بالتحرك وإعطائها القدرة على تجهيز نفسها بسرعة وأيضًا السماح لها بالتكييف مع احتياجاتها.

وكان مصدر عسكري بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد صرح بأن الهدف من هذه الحرب، هو العمل على التدمير الكامل لقدرات الحكم والقدرات العسكرية لحماس والمنظمات الإرهابية بقطاع غزة.