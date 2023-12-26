أخبار فلسطين

إسرائيل تقتل 250 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة

محمود عماد

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاحتلال قصف منازل المواطنين وأماكن تجمعاتهم بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وأضافت أن من بين الشهداء 100 طفل و60 امرأة، كما أن أكثر من 100 منزل دمر بشكل كامل، وآلاف المنازل تضررت.

وأدانت الوزارة بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقفها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم الأحد، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ أكثر من 1000 شهيد، وأكثر من 5000 جريح.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في قصفها لقطاع غزة، حيث قصفت مناطق متفرقة في مدينة غزة ومحافظات شمال ووسط القطاع، وكانت إسرائيل قد بدأت في 10 مايو الجاري، عدواناً عسكرياً على قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عدة أسابيع، مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 فلسطينياً، وإصابة المئات.

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عن الكاتب:
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محمود عماد

انا اسمي محمود عماد عملت في اكثر من موقع ومن ابرزها موقع نجوم مصرية ودرست في معهد عالي علوم اداريه والحاسبات ولي خبره تحليل المحتوي وصياغته

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