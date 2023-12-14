إسرائيل تفتك بالمعلمين والطلاب في غزة وتدمر 278 مدرسة

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين إستشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة بلغ أكثر من 3714 طالباً فلسطينيا حتى الآن.

بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا للاحصائيات المعلنة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة الشهداء في غزة 3679، كما أن عدد الجرحى بالقطاع 5429 جريحا هم من ضحايا الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، فيما كان نصيب الضفة الغربية المحتلة 35 شهيدا و271 جريحا جميعهم طلاب مدارس، كما تم اعتقال عدد 82 أخرين.

إستشهاد 209 معلم وإداري

وأشارت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقرير لها تم نشره اليوم الخميس إلى أن هناك عدد لا يقل عن 209 من المعلمين والإداريين إستشهدوا أيضا جراء القصف الإسرائيلي العشوائي، وأصيب عدد آخر لا يقل عن 619 شخص في قطاع غزة فقط، في حين أصيب عدد اثنين بجروح، واعتُقل أكثر من 65 في الضفة الغربية.

قصف عدد 343 مدرسة حكومية وتابعة للأونروا

وأشارت الوزارة أن هناك ما لايقل عن 278 مدرسة حكومية و65 مدرسة أخرى تابعة إلى منظمة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة في ظل الإبادة الشاملة والتخريب الممنهج الذى تقوم به إسرائيل بشكل مستمر ومتعمد.

وهو الأمر الذي أسفر حتى الآن إلى تعرض عدد 83 منها لأضرار بالغة، بالإضافة إلى عدد 7 مدارس تم تدميرها بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.. الوضع في غزة كارثي

وفي ذات السياق، أوضح فيليب لازاريني مسئول الأونروا والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم إن الناس في قطاع غزة يعانون من الجوع بسبب النقص الحاد في الأغذية، حيث يوقفون شاحنات المساعدات للحصول على المساعدات التابعة لها في غزة.

وأضاف فيليب لازاريني إن تقديم المساعدات لهؤلاء الأشخاص يزداد صعوبة بسبب التكدس خارجها أماكن الأونروا، وأوضح أن «الجوع ظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكل يوم نلتقي المزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا ليوم أو يومين أو حتى لثلاثة أيام».