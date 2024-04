إسرائيل تعلن حصيلة 6 أشهر من العدوان على غزة .. مئات القتلى وآلاف الجرحى بين جنود الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحصاء له اليوم، عن حصيلة العمليات العسكرية على قطاع غزة والتي بدأت منذ إندلاع علمية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، بيان الجيش الإسرائيلي تعرض لتفاصيل الأهداف التي حققها، وكذلك الخسائر الفادحة التي مني بها.

Israeli soldiers operate in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this handout picture released on December 18, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

600 قتيل في 6 أشهر

وقال البيان الصادر عن قيادة جيش الاحتلال أن عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر في صفوف الجيش قد بلغ 600 قتيل، بينما بلغ عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم فقط منذ الاجتياح البري لقطاع غزة بلغ 256 قتيلاً.

وبين جيش الكيان الصهيوني أن عدد قتلى حوادث العمليات قد بلغ 41، وبلغ عدد الذين قتلوا منهم بنيران صديقة 20 قتلاً.

أما عدد الجرحى وفق إحصاء الجيش الإسرائيلي فقد بلغ 3188، تراوحت جروحهم ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

كما ألمح التقرير إلى أن عدد الصواريخ التي ضربت على الأراضي المحتلة من قطاع غزة خلال الأشهر الستة للحرب قد بلغ 9100 صاروخ، بينما بلغ عدد الصواريخ التي انطلقت من لبنان على أهداف إسرائيلية 3100، والصواريخ التي جاءت من سوريا بلغت 35.

أما عن الأهداف التي حققها جيش الاحتلال، فقد زعم أنه استطاع أن يقضي على 12 ألف مسلح في قطاع غزة، وما يزيد عن 330 مسلح على الجانب اللبناني بالجبهة الشمالية، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية.

كما بلغت عدد الأهداف التي قصفها الجيش الصهيوني وفقاً للإحصاء الصادر منه 32 ألف هدف من الجو على قطاع غزة، و1400 هدف على الجبهة الشمالية.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تشتعل

وفي سياق متصل شهدت تل أبيب أمس ليلة دامية، حيث اشتعلت المواجهات بين المتظاهرين والمحتجين على حكومة نتنياهو وقوات الشرطة، وحدثت اعتداءات متعددة بين الجانبين، كما شهدت المواجهات صدام ودهس لبعض المتظاهرين، وذلك خلال مرور أحد السيارات التي يستقلها مؤيدين للحكومة.

وبلغ عدد المحتجين الذين تجمعوا ليلة أمس في تل أبيب 100 ألف شخص، وفق ما أعلن منظموا الاحتجاجات، كما كانت المواجهات والاشباكات عنيفة بشكل كبير بعد أن دفعت الشرطة بقوات إضافية لمواجهة هذه الأعداد الضخمة.