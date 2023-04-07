إسرائيل تستمر في شن غاراتها على القطاع وحماس: العدوان ضد القدس وغزة لم يفتّ في عضد شبابنا الثائر

استمرت الغارات الإسرائيلية الجوية على قطاع غزة حتى صباح اليوم، الجمعة، وذلك بعد اتهامها لحركة حماس بإطلاق قذائف صاروخية تجاه أهداف داخل الكيان العبري، وقالت إسرائيل أن حماس اتخذت من الجنوب اللبناني قاعدة لإطلاق تلك القذائف.

من جانبها أكدت مصادر فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية تجددت باستهدافها موقع لكتائب عز الدين القسام في شمال غزة، ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، بينما أعلن الدفاع المدني في القطاع عن انهيار أحد المنازل الصغيرة الخالية من السكان على الأطراف الشرقية لغزة.

وفي الجهة الأخرى، قام مسلحون من غزة بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية على بلدات بمحاذاة القطاع، وأعلنت وسائل اعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة الغلاف، وأشارت إلى أن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت ما يقرب من 20 قذيفة دون إصابات.

بيان حركة حماس

وفي بيان لها، دعت حماس إلى المواجهة المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي، وقامت بتحميله المسؤولية الكاملة تجاه تصعيدها الميداني.

وذكر البيان “أن العدوان على القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر، والمقاومة الباسلة، التي أخذت على نفسها عهداً بأن تبقى درعا وسيفا لحماية قدسنا وشعبنا وأقصانا، وعلى العدو وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى، والمعتكفين فيه”.

🔴 هدوء حذر بعد قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في #غزة و #لبنان ردا على هجمات صاروخية تتهم #إسرائيل حماس بتنفيذها 🔴 الجيش الإسرائيلي استهدف 3 منشآت لحركة حماس جنوب لبنان و 10 أهداف عسكرية للحركة في غزة لتفاصيل أكثر | https://t.co/nn6qIDMiDV#العربية pic.twitter.com/zndox0iFDG — العربية (@AlArabiya) April 7, 2023

يشار إلى أن تلك الأحداث المتسارعة، هي نتيجة التوترات التي شهدها المسجد الأقصى جراء اقتحامات الشرطة الإسرائيلية المتكررة لإخلاء المعتكفين بالمسجد بالقوة، وترتب على ذلك عشرات الإصابات والإعتقالات بحق المصلين.

نتنياهو يترأس اجتماعاً أمنيا

وأعلنت وسائل اعلام عبرية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ترأس اجتماع أمنيا لمتابعة التطورات الميدانية بعد إطلاق قذائف من الجنوب اللبناني باتجاه الشمال الإسرائيلي.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، قال نتنياهو “إن أعداء بلاده سيدفعون الثمن باهظا لإطلاقهم المتكرر للصواريخ.

اجتماع الفصائل في بيروت

وكان ممثلو الفصائل الفلسطينية قد عقدوا اجتماعا في وقت سابق من يوم أمس، الخميس، وكان من بين تلك الفصائل حركة حماس والجهاد.

وبعد الاجتماع، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في بيان “إن حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى”.

وتابع هنية تصريحاته “إن فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم، وسيتم الدفاع عن الأقصى بكل الوسائل الممكنة”.

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع قطاع #غزة و #لبنان#العربية pic.twitter.com/dphCxc7Zri — العربية (@AlArabiya) April 7, 2023

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها

وقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي، عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، وأكد المتحدث باسم الجيش، أنه لا داعي إلى بقاء سكان منطقة الغلاف بالقرب من الملاجئ.