أخبار فلسطين

إسرائيل تدرس مقترحا للإفراج عن 50 محتجزا فلسطينيا في غزة مقابل هدنة لشهر

محمد صبحي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، أن مجلس الحرب الإسرائيلي ناقش مقترحا للإفراج عن نحو 50 محتجزا فلسطينيا في قطاع غزة مقابل هدنة لشهر.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن المقترح جاء بعد أيام من الهدوء النسبي الذي ساد قطاع غزة، حيث لم تطلق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، ولم تتعرض إسرائيل لإطلاق نار من غزة.

وأضافت الصحيفة أن المقترح يشمل الإفراج عن محتجزين فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، تم اعتقالهم في سياق العمليات الأمنية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تزال تدرس المقترح، ولم تتخذ قرارا نهائيا بشأنه.

ويأتي المقترح الإسرائيلي في إطار الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ووقف التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد صبحي
محمد صبحي

انا محمد صبحي احب التدوين وكتابه المحتوي وعملت علي اكثر من موقع منها موقع نجوم مصرية

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل