أخبار فلسطين

“إتزيار إيتونيو” بطلة la casa de papel تدعم فلسطين خلال مظاهرة كبيرة في إسبانيا

محمد عثمان

شاركت الممثلة الاسبانية إتزيار إيتونيو في مسيرة حاشدة لدعم فلسطين في اسبانيا وشاركت إتزيار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والمطالبة بإيقاف المذابح الإسرائيلية في القطاع، حيث تعد إسبانيا من أكثر الدول الداعمة لإيقاف إطلاق النار في غزة، ومنذ بداية الحرب بدأت إسبانيا في اتخاذ إجراءات لإيقاف الحرب في فلسطين.

مظاهرات دعم فلسطين في إسبانيا

إتزيار إيتونيو في مظاهرات دعم فلسطين في إسبانيا- منصة X

اشتهرت إتزيار بدور المحققة راكيل في مسلسل LA casa de papel، إذ نال المسلسل متابعة كبيرة في العالم العربي، وهي من مواليد إسبانيا برشلونة 1974، فيما أقيمت تلك التظاهرة الداعمة لإيقاف إطلاق النار في غزة ببلدة غيرنيكا شمال إسبانيا، وشكرت تلك المظاهرة دعم كبير للشعب الفلسطيني حيث تجمع آلاف من الإسبان مشكلين علم فلسطين.

وتمتلك بلدة غيرنيكا الاسبانية قصة خاصة مع عمليات القتل العشوائي غيرنيكا تعرضت لأول عملية قصف عشوائي في التاريخ على يد النازيين بالتعاون مع فرانكو عام 1937 حيث قتل المئات من سكان القرية.

حيث تجمع آلاف في أحياء لهذه الذاكرة مكان سقوط القذائف، ومن أجل التنديد بجرائم إسرائيل، وبصمت العالم على ذلك، وشكل الآلاف منهم علم فلسطين بملابسهم.

وأشارت إتزيار إلى أن مدينة غيرنيكا هي أول مدينة تعرضت للقصف في تاريخ البشرية.

من غرنيكا إلى فلسطين من غرنيكا إلى العالم.

بعد ما تعرضنا له من قصف حتى اليوم لا يمكن للعالم أن يتحمل تدمير شعب واحد.

لا يمكن للعالم تحمل تدمير فلسطين.

يجب ألا يقبلوا غيرنيكا جديدة.

من غيرنيكا البلدة التي احتلت مكانة ملعونة بين المجازر البشرية..

ندعو إلى وضع حد المذبحة البشرية التي ترتكبها إسرائيل.

ندين أي تواطؤ مع تلك المذابح الجماعية.

قتلاكم قتلانا بيوتكم المدمرة بيوتنا.

ارضكم المحتلة هي أرضنا وابنائكم هم ابنائنا.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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