“إتزيار إيتونيو” بطلة la casa de papel تدعم فلسطين خلال مظاهرة كبيرة في إسبانيا
شاركت الممثلة الاسبانية إتزيار إيتونيو في مسيرة حاشدة لدعم فلسطين في اسبانيا وشاركت إتزيار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والمطالبة بإيقاف المذابح الإسرائيلية في القطاع، حيث تعد إسبانيا من أكثر الدول الداعمة لإيقاف إطلاق النار في غزة، ومنذ بداية الحرب بدأت إسبانيا في اتخاذ إجراءات لإيقاف الحرب في فلسطين.
اشتهرت إتزيار بدور المحققة راكيل في مسلسل LA casa de papel، إذ نال المسلسل متابعة كبيرة في العالم العربي، وهي من مواليد إسبانيا برشلونة 1974، فيما أقيمت تلك التظاهرة الداعمة لإيقاف إطلاق النار في غزة ببلدة غيرنيكا شمال إسبانيا، وشكرت تلك المظاهرة دعم كبير للشعب الفلسطيني حيث تجمع آلاف من الإسبان مشكلين علم فلسطين.
وتمتلك بلدة غيرنيكا الاسبانية قصة خاصة مع عمليات القتل العشوائي غيرنيكا تعرضت لأول عملية قصف عشوائي في التاريخ على يد النازيين بالتعاون مع فرانكو عام 1937 حيث قتل المئات من سكان القرية.
حيث تجمع آلاف في أحياء لهذه الذاكرة مكان سقوط القذائف، ومن أجل التنديد بجرائم إسرائيل، وبصمت العالم على ذلك، وشكل الآلاف منهم علم فلسطين بملابسهم.
الممثلة الإسبانية "إتزيار إيتونيو"، المشهورة بمسلسل "لا كاسا دي بابيل"، اليوم وصفت بالدموع ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة خلال مظاهرة كبيرة وسط بلدة غيرنيكا، شمال إسبانيا.
غيرنيكا تعرضت لأول عملية قصف عشوائي في التاريخ على يد النازيين بالتعاون مع… pic.twitter.com/EROXnkXn2v
— Muath Hamed 🔻 (@MuathHamed) December 8, 2023
وأشارت إتزيار إلى أن مدينة غيرنيكا هي أول مدينة تعرضت للقصف في تاريخ البشرية.
من غرنيكا إلى فلسطين من غرنيكا إلى العالم.
بعد ما تعرضنا له من قصف حتى اليوم لا يمكن للعالم أن يتحمل تدمير شعب واحد.
لا يمكن للعالم تحمل تدمير فلسطين.
يجب ألا يقبلوا غيرنيكا جديدة.
من غيرنيكا البلدة التي احتلت مكانة ملعونة بين المجازر البشرية..
ندعو إلى وضع حد المذبحة البشرية التي ترتكبها إسرائيل.
ندين أي تواطؤ مع تلك المذابح الجماعية.
قتلاكم قتلانا بيوتكم المدمرة بيوتنا.
ارضكم المحتلة هي أرضنا وابنائكم هم ابنائنا.