“أين العرب” استغاثة فلسطينيات بعد قصف منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

خلال فيديو نشرته قناة الجزيرة ظهر خلاله مجموعة من نساء فلسطين يستغيثون بالمجتمع الدولي والعربي من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف طيران قوات الاحتلال منازلهم في قطاع غزة وإجبارهم على ترك منازلهم، موجهين ندائهم للشعوب العربية “أين أنتم يا عرب”.

استغاثة سيدات فلسطين- المصدر: قناة الجزيرة مصر عبر تويتر

فلسطين تستغيث

وقالت السيدات الفلسطينيات في الفيديو الذي نشرته قناة الجزيرة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “شوفوا ماذا حدث لنا، شوفوا الطائرات، أين أنتم، أين العرب، كنا نجلس آمنين في منازلنا، أنظروا إلينا، هل نحن حيوانات أم نحن نشر، يا عرب نحن بشر، أين أنتم يا عرب”.

"شوفوا اللي صار فينا" استغاثة فلسطينيات بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منازلهن في قطاع غزة pic.twitter.com/fAqjx7yJuM — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 14, 2023

هذا ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد طالبت من سكان شمال قطاع غزة ترك منازلهم والتوجه إلى جنوب غزة تهيداً لشن عدد من الغارات الصاروخية على شمال قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، إلا أن هناك البعض الذين لم يستجيبوا لهذه المطالبات وظلوا صامدين في وجه النيران في منازلهم ولم يتركوها.

وفي المقابل قامت قوات المقاومة الفلسطينية بتوجيه عدد من الرشقات الصاروخية على منطقة عسقلان الإسرائيلية وتل أبيب، مما أسفر عن أربعة إصابات لعدد من المواطنين الإسرائيليين، وذلك احتجاجاً منهم على تهجير المدنيين من قطاع غزة وذلك وفقاً لما ذكرته موفدة قناة القاهر الإخبارية.