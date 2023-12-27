أول رد من حماس عن مزاعم إيران حول أسباب عملية طوفان الأقصى

بعد التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف، والتي زعم فيها أن عملية طوفان الأقصى، كانت إحدى الردود الانتقامية لاغتيال إسرائيل لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أول بيان لها لتوضيح موقفها من هذه التصريحات.

حماس تنفي مزاعم إيرانية حول أسباب عملية طوفان الأقصى .. مصدر الصورة سبوتنيك

دوافع كثيرة أهمها المسجد الأقصى

وقالت “حماس” في بيانها الصادر اليوم “أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردًا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا”.

هذا الرد ينفي جملة وتفصيلاً المزاعم الإيرانية التي أعلنها رمضان الشريف، والذي توعد إسرائيل بالثأر لدماء مستشار الحرس رضي موسوي، الذي نعاه بقوله “استشهاد هذا العزيز أظهر أن المعركة ضد أعداء أمن البلاد واستقلالها مستمرة”.

وتابع شريف في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية قائلاً “الشهيد كان مسؤولًا عن تقديم المشورة والدعم لمحور المقاومة في سوريا ولبنان منذ أكثر من 25 عاماً، واستشهاده يشكل حافزاً إضافياً لأتباع الولاية لمواصلة طريق النور هذا، وهذه التصرفات لا يمكن أن توقف مسير حرس الثورة الإسلامية”.

وأضاف “إن الشهيد لعب دوراً كبيراً في مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش، بالإضافة إلى إجراء أنشطة استشارية ودعم محور المقاومة، وجميع مقاتلي محور المقاومة يدركون حجم الخدمات التي قدمها هذا الشهيد العظيم”.

ثم نسب الإنجازات التي تقوم بها جبه المقاومة لموسوي بقوله “إن تمكين جبهة المقاومة بالنسبة لما كانت عليه في الماضي، هو نتيجة الجهود والمساعي التي بذلها الشهيد رضي من أجل نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى فصائل المقاومة”.

سبب أغتيال موسوي

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أسباب اغتيال موسوي بقوله “إن هذا الإجراء الأعمى كان سببه الإخفاقات المتتالية للكيان الصهيوني في غزة، حيث أنّهم اتخذوا هذا الإجراء للتخلص من هذه المشاكل، مشيراً إلى أنّ حرس الثورة يعرف السبب وراء هذا الاغتيال”.

وتابع “عملية طوفان الأقصى كانت إحدى العمليات الانتقامية التي اتخذها محور المقاومة من الصهاينة لاستشهاد اللواء سليماني، لقد فقد الصهاينة أكثر من 200 قيادي وسقط أكثر من 1500 قتيل في عملية طوفان الأقصى، وهذه الأرقام لنظام يدعي أنه لا يقهر بالعمليات العسكرية، وذلك مؤشر على زواله”.

وتوعد الشريف بالانتقام لوفاة أحد أهم قيادتها بقول “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحق الانتقام وستنتقم لدماء هذا الشهيد في الوقت المناسب”.