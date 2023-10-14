أنباء عن إسقاط مسلحين فلسطينيين مروحية إسرائيلية تقل 50 جندي إسرائيلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أنباء عن قيام مسلحين فلسطينيين باستهداف مروحية إسرائيلية وذكرت التقارير الإعلامية أن المروحية كانت تحمل 50 جندي إسرائيلي، وذلك في رد من المقاومة على الاستهداف والعمليات غير الشرعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي طالبت أكثر من مليون فلسطيني من سكان شمال غزة بالمغادرة إلى جنوب القطاع، بالإضافة إلى عمليات استهداف المدنيين والتي أسفرت عن عدد كبير من الشهداء حتى الآن منذ يوم السبت الماضي.

وسائل إعلام إسرائيلية: إسقاط مروحية إسرائيلية

انتشرت أنباء إسقاط الطائرة التي تحمل 50 جندي منذ قليل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل جيش الكيان، حيث تم تداول الخبر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتشهد الأخبار حول حرب فلسطين وإسرائيل تسارع بشكل كبيرة مع ازدياد وتيرة الصراع في قطاع غزة واتجاه عدد كبير من الدول الغربية إلى إدانة حركة المقاومة التي قامت بها السبت الماضي، وتأييد إسرائيل في كل الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها، فيما أبدت الدول العربية اعتراض على الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة بالفترة الأخيرة.

🚨المسلحين الفلسطينيين يستهدفون مروحية إسرائيلية كانت تقل 50 جندي إسرائيلي. pic.twitter.com/hnLsBRU5jc — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) October 13, 2023

كانت إسرائيل قد فرضت حصار كامل على غزة وقامت بقطع إمدادات المياه والكهرباء مع الزيادة في أعداد شهداء قطاع غزة والذي بلغ وفق آخر بيان من وزارة الصحة الفلسطينية 1900 شهيد وما يقارب 6000 آلاف إصابة مع تحرك إسرائيلي من أجل اجتياح بري لقطاع غزة.