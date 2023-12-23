أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين من حماس

صرحت وزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بفرض حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس.

وزارة الخزانة الأميركية - المصدر موقع sky news

وأعلنت الوزارة في بيان لها بأن العقوبات تستهدف 8 أشخاص يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تولي مصالح الحركة في الخارج وإدارة شئونها المالية.

وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”.

وأضافت بأن عدد من المستهدفين بالعقوبات مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين، حيث يعمل على تحويل الأموال من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ويذكر أن نيلسون سافر إلى عمان وتركيا الشهر الماضي للعمل على الجهود الأميركية لحرمان حماس والجماعات الأخرى من جمع الأموال وتحويلها.