أمن حماس يعلن: أجهزة تجسس مغطاة بفوم تملأ قطاع غزة

أعلن جهاز الأمن في حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أسقطت أجهزة تنصت وتجسس، لكشف أماكن جنود كتائب القسام، من خلال سماع أصواتهم، وتحركاتهم، والاتصالات بينهم.

الدمار في غزة

أجهزة تجسس مغطاه بفوم

وقد غطت أجهزة التجسس بفوم، ثم أسقطت في جوانب القطاع، بغرض الكشف عن أماكن تواجد جنود المقاومة الفلسطينية، وقد أعلن جهاز أمن حماس، الكشف عن البعض، وناشد أهالي غزة، بضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب بالمنطقة.

🔴 عاجل

أعلن جهاز الامن في حمااس ان العدو اسقط اجهزة تجسس مغطاه بفوم في مناطق عدة للتجسس على تحركات و اتصالات القسام فعلى جميع المواطنين الانتباه و التبليغ عن اي جسم مشبوه pic.twitter.com/yxROzYHJwC — حقيقة الحدث (@hadath1990) December 9, 2023

رسالة القسام لأهالي غزة

سلام عليكم، بما صبرتم، ستحرر القدس، وتحلق فوقها أرواح الشهداء، سلام على أروحاكم، التي ستلعن كل قاتل مجرم ومدعي للإنسانية، وما النصر إلا من عند الله.