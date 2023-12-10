أخبار فلسطين

أمن حماس يعلن: أجهزة تجسس مغطاة بفوم تملأ قطاع غزة

صفاء المشهور

أعلن جهاز الأمن في حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أسقطت أجهزة تنصت وتجسس، لكشف أماكن جنود كتائب القسام، من خلال سماع أصواتهم، وتحركاتهم، والاتصالات بينهم.

أجهزة تجسس مغطاه بفوم

الدمار في غزة

أجهزة تجسس مغطاه بفوم

وقد غطت أجهزة التجسس بفوم، ثم أسقطت في جوانب القطاع، بغرض الكشف عن أماكن تواجد جنود المقاومة الفلسطينية، وقد أعلن جهاز أمن حماس، الكشف عن البعض، وناشد أهالي غزة، بضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب بالمنطقة.

رسالة القسام لأهالي غزة

سلام عليكم، بما صبرتم، ستحرر القدس، وتحلق فوقها أرواح الشهداء، سلام على أروحاكم، التي ستلعن كل قاتل مجرم ومدعي للإنسانية، وما النصر إلا من عند الله.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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