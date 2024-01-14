“أصولها عربية” ما هي أصول المحامية عديلة هاشم محامية جنوب أفريقيا؟
نالت المحامية عديلة هاشم إعجاب عدد كبير من العرب خاصة بعد المرافعة التي قدمتها في محكمة العدل الدولية، حيث تم اختيار عديلة لتكون أحد أفراد فريق المحامين الذين تولوا قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي توجه اتهام إلى الحكومة الإسرائيلية باستخدام الابادة الجماعية ضد شعب فلسطين، لذلك يرغب الناس في معرفة أصول عديلة هاشم.
أصول عديلة هاشم
اسم عديلة هاشم هو اسم عربي وبعد المرتفعة التي قدمتها في محكمة العدل الدولية للدفاع عن شعب فلسطين بدأ الناس في التساؤل عن أصول تلك المحامية وهي يمنية حيث تسمى “عديلة هاشم علي محمد المشرقي”، هاجر والدها في الستينات إلى لندن ثم إلى جنوب أفريقيا، وولدت عديلة هناك، وهي من اليمن حيث تأتي أصولها من عزلة المشارقة بمديرية الحجرية في محافظة تعز.
مناصرة لفلسطين منذ التسعينيات.. المحامية "عديلة هاشم" صوت إفريقي يُناصر غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/IKje80t1Mo
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2024
عديلة هاشم ويكيبيديا
تقدم منصة ويكيبيديا العديد من التفاصيل حول حياة المحامية عديلة هاشم، إذ تمتلك خبرة كبيرة في التقاضي وتأتي أبرز المعلومات حول محامية جنوب أفريقيا كالتالي:
- ولدت عديلة في جنوب أفريقيا عام 1965.
- حصلت على دكتوراه في القانون عام 2006.
- معروفة لمساهمتها في إصلاحات الدستور وقوانين العدالة الاجتماعية.
- شاركت في العديد من الدعاوى القضائية.
- شاركت في دعوى قضية “لايف أسيد يميني”.
- ارتبطت بالقضية الفلسطينية في عام 1994 مع مجزرة الخليل.
- اعتبرت الفصل العنصري في إسرائيل اسواء من جنوب أفريقيا.
- زارت الضفة الغربية في عام 2014 لإعلان دعمها لفلسطين.