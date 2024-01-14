“أصولها عربية” ما هي أصول المحامية عديلة هاشم محامية جنوب أفريقيا؟

نالت المحامية عديلة هاشم إعجاب عدد كبير من العرب خاصة بعد المرافعة التي قدمتها في محكمة العدل الدولية، حيث تم اختيار عديلة لتكون أحد أفراد فريق المحامين الذين تولوا قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي توجه اتهام إلى الحكومة الإسرائيلية باستخدام الابادة الجماعية ضد شعب فلسطين، لذلك يرغب الناس في معرفة أصول عديلة هاشم.

أصول عديلة هاشم- TRT عربي

أصول عديلة هاشم

اسم عديلة هاشم هو اسم عربي وبعد المرتفعة التي قدمتها في محكمة العدل الدولية للدفاع عن شعب فلسطين بدأ الناس في التساؤل عن أصول تلك المحامية وهي يمنية حيث تسمى “عديلة هاشم علي محمد المشرقي”، هاجر والدها في الستينات إلى لندن ثم إلى جنوب أفريقيا، وولدت عديلة هناك، وهي من اليمن حيث تأتي أصولها من عزلة المشارقة بمديرية الحجرية في محافظة تعز.

مناصرة لفلسطين منذ التسعينيات.. المحامية "عديلة هاشم" صوت إفريقي يُناصر غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/IKje80t1Mo — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2024

عديلة هاشم ويكيبيديا

تقدم منصة ويكيبيديا العديد من التفاصيل حول حياة المحامية عديلة هاشم، إذ تمتلك خبرة كبيرة في التقاضي وتأتي أبرز المعلومات حول محامية جنوب أفريقيا كالتالي: