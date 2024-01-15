أسباب محتملة لانسحاب الفرقة 36 من الجيش الإسرائيلي

الفرقة 36 هي فرقة اللواء غولاني، والتي تم انسحابها من حي الشجاعية، في الشمال، من قبل بعد خسارة 40% من قوتها، وتوجهت إلى جنوب القطاع، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية.

تفجير دبابة

سحب الفرقة 36

لا يعتقد أن وراء هذا الانسحاب تغيير في الأهداف، فعلى الرغم من سحب الفرقة 36 من جحر الديك، حلت مكانها الفرقة 99، فربما هو تغيير في إدارة المعركة، وقد كان واضحا لدى شهود العيان، وقت الانسحاب، أنه كان هناك تحرك كثيف للدبابات في مخيم البريج، قبل إعلان الانسحاب، وقد تم الانسحاب تحت وابل من النيران، التي أطلقها جيش الاحتلال، وكتائب القسام، وهذا دليل على أن الفرقة 36 لم تحقق أهدافها، في القضاء على المقاومة في المنطقة، فقد كانت المقاومة الفلسطينية لها تواجد كبير، وقت الانسحاب.

عاجل | صحيفة "إسرائيل هيوم": "الفرقة 36" التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و"188" وسلاح هندسة pic.twitter.com/Nn2NuTGi4Z — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 15, 2024

أسباب محتملة للانسحاب

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أن الانسحاب كان من أجل الإنعاش، وقد أغلقت بعض المنافذ في غلاف غزة، لتسهيل مرور الدبابات، وقد فسر بعض الخبراء العسكرين، هذا التحول الميداني، بانسحاب الفرقة 36 من جنوب غزة، كان وراؤه، التوجه لجبهة لبنان، حيث أن حزب الله أعلن التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة، لا تود توسيع الحرب في لبنان، وقال آخرون، أن الفرقة 36 قد تتوجه للضفة الغربية، حيث يتوقع فيها التصعيد، بعد حادث دهس اليوم، قام به فلسطينيان من الضفة، وأصيب فيه 13 إسرائيلي، وقد يكون وراء الانسحاب أيضا تخبط من الحكومة الإسرائيلية، حيث أنها لا تعرف خطتها المحددة.

أين تتوجه الفرقة (99)

الفرقة 99 هي فرقة احتياط، مشاه، لا ندري أين تتوجه، قد تم الزج بها كخليفة للفرقة المنسحبة 36، هناك ثلاث مناطق في جنوب غزة، وهناك محور فيلادلفيا، فإلى أين تتوجه لمواصلة المحاولات البائسة، في تحقيق الأهداف المزعومة، وهي تدمير حماس، واستعادة الرهائن.