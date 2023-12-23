أخبار فلسطين»… نتنياهو هو المسؤول عن “جرائم الحرب في غزة”

حمل البرلماني في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أليساندرو تزان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية “ارتكاب جرائم حرب” في قطاع غزة الفلسطيني.

ومن جانب أشار رئيس قسم الحقوق في الحزب تزان، تبعا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إلى أنه “وفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن 90% من سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعًا بسبب الحصار المانع لدخول المساعدات الإنسانية الذي تفرضه حكومة نتنياهو”.

وقال البرلماني “إنها جريمة حرب حقيقية، فحتى الآن، قُتل 20 ألف مدني وهذا خلال شهرين فقط من القصف، منهم 8 آلاف طفل”، وإن الحرب على غزة لم تعد دفاعًا عن النفس ولا رد فعل، ولا حتى انتقامًا من حركة حماس، بل إنها إبادة منهجية.

وطالب البرلماني المعارض الحكومة الإيطالية بـ”أن تتوقف عن دعم تلك المذبحة وأن تدعو بكل قوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار”، وقال: “لا يمكننا أن نكون متواطئين” حيال ما يحدث في القطاع.