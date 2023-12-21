«أخبار فلسطين»… جهود قطر لإطلاق سراح رهائن من حماس وهذا مقابل هدنة مؤقتة

تقود قطر جهود لإطلاق سراح من 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة حماس وهذا من وقت هجومها على إسرائيل قبل شهرين، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة.

ومن جانب مصدر وكالة “فرانس برس” شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: “تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة وهذا مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين” في غزة.

وتقوم حماس بحجز نحو 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، تبع السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل أدى إلى وقوع نحو 1400 قتيل.

ووصلت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف شخصاً معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 4 آلاف طفل، كما أعلنت وزارة الصحة في غزة.