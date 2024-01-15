أبو عبيدة يخرج بتصريحات جديدة: أوقفنا 1000 آلية إسرائيلية عن العمل خلال 100 يوم

بعد أن وصلت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة اليوم الـ 100 منذ أن بدأت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 2023 وبعد أن أطلقت حركة حماس الطلقة الأولى في هذا اليوم على العدوان الإسرائيلي ومنذ السابع من أكتوبر كانت الحرب مستمرة حتى هذه اللحظة، وتزامناً مع وصول اليوم الـ 100 خرج الناطق الرسمي باسم كتائب القسام والجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتصريحات جديدة اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري، حيث قال أبو عبيدة في تصريحاته: ” إن كتائب القسام استهدفت وأخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ 100 يوم الماضية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي”.

أضاف أبو عبيدة في كلمته أن كتائب القسام ما زالت تبذل كل ما في وسعها ولا تزال تكبد الاحتلال الإسرائيلي، وبالفعل هناك خسائر باهظة تفوق كلفة ما تم تكبده في السابع من أكتوبر الماضي تشرين الأول 2023، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

قال أبو عبيدة أيضا: “جُل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام”، مشيراً إلى أن معركة طوفان الأقصى كانت معركة الوطن الفلسطيني وكان يقاتل فيها جميع الشعب الفلسطيني بما في ذلك المقاومة جميعهم في خندق واحد، مثنياً بالجهود التي بذلها من قبل مقاتلي كتائب القسام والنتائج التي وصلت لها جميع الهجمات التي تم تنظيمها ضد قوات الجيش الإسرائيلي، قائلاً: “لقد أبدع مقاتلي القسام رغم الفارق الهائل بميزان القوى وعلى الرغم من ارتكاب قوات العدو في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي من جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر يندى لها الجبين”.

أوضح الناطق باسم حركة حماس أبو عبيدة أن أي حديث لا يتعلق بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليست له أي قيمة، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فشلت في تحقيق الأهداف المخطط لها، كما أنهم لم يتمكنوا من تحرير أي أسير لدى المقاومة إلا بموافقة المقاومة فقط لا غير، وخلال كلمته سخر أبو عبيدة من مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن زعموا أنهم قاموا بتدمير مقدرات المقاومة وصواريخها وشبكة الأنفاق أيضا الخاصة بالمقاومة، في إشارة إلى أنه لم يحدث أي من هذه المزاعم.

#أبو_عبيدة: كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر، واستهدفنا وأخرجنا عن الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/WhwQuj6hm4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 14, 2024

أضاف الناطق باسم حركة حماس أبو عبيدة أن مصير الأسرى الإسرائيليين أصبح مجهولاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد أن صرح أيضا بأن هناك العديد من الأسرى الإسرائيليين قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.

اختتم أبو عبيدة الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تصريحاته بتوجيه التحية إلى حركة المقاومة في لبنان واليمن والعراق، مؤكداً أن المقاومة في قطاع غزة وصلتها رسائل من هذه الجهات بتوسيع العمليات خلال الأيام القادمة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أشار أبو عبيدة إلى الجرائم الإسرائيلية التي تم ارتكابها خلال الحرب الجارية الآن داخل القطاع ضد الفلسطينيين، قائلاً أنه من واجب المقاومة أن تحيط ملياري مسلم من حول العالم علماً بأن الاحتلال قام بتدمير معظم المساجد الموجودة داخل قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن تصريحات الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة التي أدلى بها اليوم بالصوت والصورة، وذلك بعد أن كانت آخر كلمة له في 23 من شهر نوفمبر الماضي التي كانت قبل العمل بالهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت سبعة أيام.