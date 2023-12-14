آثار دمار وغناء على المنبر.. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مساجد مخيم جنين؟

انتشرت عدة فيديوهات مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي أثارت حالة كبيرة من الغضب، حيث تظهر تلك الفيديوهات قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تخرب في مساجد جنين، إذ نشر بن مغافير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المشهور بعدائيته للعرب والفلسطينيين وهو يظهر مجموعة من الجنود على منبر أحد المساجد ويتلون صلاة تلمودية، وهو ما أثار حفيظة العديد من المسلمين، إضافة إلى حالة تخريب يتبعها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

صورة قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين- الجزيرة الاخبارية

يعتبر المسلمين ما قام به جنود الاحتلال تدنيس واضح لشعائر المسلمين حيث لم يظهروا أي احترام لأماكن إقامة الصلاة إضافة إلى استخدام المكبرات من أجل ترديد عبارات دينية من التلمود، وتعد تلك حادثة جديدة تضاف إلى سجل قوات الاحتلال في انتهاك مساجد مخيم جنين بجانب اعتداءات أخرى على الفلسطينيين في المخيم، حيث قام أحد الجنود منذ فترة بإلقاء قنبلة صوت بجانب أحد المساجد أثناء رفع الأذان.

جندي إسرائيلي يعتلي منبر مسجد اقتحمته القوات الإسرائيلية في #مخيم_جنين مرددًا صلوات يهودية #أخبار_العربي pic.twitter.com/mfiKVxpry8 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2023

فيديو لجنود الاحتلال من قلب مسجد في جنين ..

القذارة دنست كل ما يرمز للإسلام والمسلمين pic.twitter.com/TvqLFZb4nB — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 14, 2023

فيما انتشرت آثار التخريب على مبان ومساجد مخيم جنين جراء اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي في انتهاك الأراضي بالضفة الغربية على الرغم من أن القتال مستمر في غزة، ولكن ترفض الحكومة الإسرائيلية التخلي عن أراضي الضفة، والتي تعد محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة، والتي تطالب إسرائيل بالخروج من الأراضي التي احتلتها قبل 67.

أم فلسطينية تحاول إنعاش ابنها المصاب باستهداف الاحتلال أحد المنازل بالقصف بالحي الشرقي في جنين بعد منع الإسعاف من الوصول إليه pic.twitter.com/gJqE8eKjv2 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 14, 2023

يضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، حيث انتشرت فيديوهات واضحة لقيام عربات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بعرقلة وصول سيارات الإسعاف، إذ نشرت الجزيرة الإخبارية فيديو لام تحاول إنعاش ابنها المصاب جراء استهداف قوات الاحتلال له ومنع عربة الإسعاف من الوصول.