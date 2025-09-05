وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن “فتح باب الجحيم على غزة” قبل قصف برج المشتهى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيصعد عملياته العسكرية في قطاع غزة.

وأكد فى تصريحاته منذ قليل أن “باب الجحيم قد فُتح فى غزة”، وذلك قبيل استهداف برج المشتهى أحد أكبر المباني في مدينة غزة.

وقال كاتس إن الجيش وجه أول إنذار إخلاء لمبنى وصفه بـ”الإرهابي الشاهق” في غزة قبل الهجوم، مشدداً على أن العمليات ستتواصل بوتيرة متصاعدة حتى تقبل حركة حماس شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح، محذراً من أن البديل سيكون “تدميرهم”.

الاخبار الواردة الان من غزة تؤكد أن آلاف الفلسطينيين غادروا خيامهم في محيط برج المشتهى غرب مدينة غزة بعد تهديدات الجيش بقصفه، فيما تعيش المنطقة حالة من القلق والتوتر مع تزايد التحذيرات.

في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير على مناطق في جباليا شمال غرب غزة، طالب فيها السكان بإخلاء مواقعهم والتوجه جنوباً عبر “شارع الرشيد”، مؤكدة أن العمليات العسكرية ستتوسع نحو الغرب في المرحلة المقبلة.