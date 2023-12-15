أخبار فلسطين

وزارة الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تتفق مع إسرائيل بشأن موقف حل الدولتين

معتز خليل

سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في مؤتمر صحفي حول موقف الولايات المتحدة من مقابلة السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة التي رفضت فيها فكرة حل الدولتين.

قال ميللر 

  • أن الموقف الأمريكي يظل ملتزمًا بفكرة حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام، وأن هذا الحل يخدم مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين ويحقق الاستقرار والأمان على المدى الطويل.
  • وتم استفسار ميللر أيضًا حول استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، حتى بعد اختلاف وجهات النظر بين البلدين بشأن حل الدولتين، ردًا على ذلك، أشار ميللر إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في جهودها لمنع تكرار هجمات مثل التي حدثت في أكتوبر، وأوضح أنهم يمكن أن يكون هناك خلافات في وجهات النظر، ولكن هناك قدرة على إجراء محادثات صريحة بين الدولتين لحل الخلافات.

  • وأضاف: سنواصل القيام بذلك بشأن هذا الموضوع، وأنا متأكد من وجود العديد من الحلول الأخرى.

     


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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