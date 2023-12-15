وزارة الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تتفق مع إسرائيل بشأن موقف حل الدولتين

سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في مؤتمر صحفي حول موقف الولايات المتحدة من مقابلة السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة التي رفضت فيها فكرة حل الدولتين.

قال ميللر