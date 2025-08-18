أخبار فلسطين

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقدّر أن احتلال مدينة غزة سيستغرق 4 أشهر

محمد خالد حسين

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، في تصريح لها قبل قليل، أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة عسكرية تستهدف السيطرة على مدينة غزة بشكل كامل خلال أربعة أشهر.

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، عبر تصريحات له، قال فيها: “قريبًا سننطلق إلى المرحلة التالية من عملية مركبات جدعون في مدينة غزة”.

 

وذكر أن عملية مركبات جدعون حققت أهدافها المحددة بالقضاء على القدرات الأساسية للفصائل المسلحة.

 

وأضاف أن الجيش سيواصل استخدام قواته برًا وبحرًا وجوًا، في إطار معركة طويلة المدى تستهدف – بحسب وصفه – مكونات ما يُعرف بـ”محور المقاومة”، وعلى رأسه إيران.

 

عن الكاتب:
محمد خالد حسين

محمد خالد حسين، فلسطيني من قطاع غزة، حاصل على شهادة البكالوريوس في التربية تخصص المرحلة الأساسية، موهبتي كتابة المحتوى والمقالات، خبرة تزيد عن 5 سنوات في هذا المجال، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


