هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقدّر أن احتلال مدينة غزة سيستغرق 4 أشهر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، في تصريح لها قبل قليل، أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة عسكرية تستهدف السيطرة على مدينة غزة بشكل كامل خلال أربعة أشهر.

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، عبر تصريحات له، قال فيها: “قريبًا سننطلق إلى المرحلة التالية من عملية مركبات جدعون في مدينة غزة”.

وذكر أن عملية مركبات جدعون حققت أهدافها المحددة بالقضاء على القدرات الأساسية للفصائل المسلحة.

وأضاف أن الجيش سيواصل استخدام قواته برًا وبحرًا وجوًا، في إطار معركة طويلة المدى تستهدف – بحسب وصفه – مكونات ما يُعرف بـ”محور المقاومة”، وعلى رأسه إيران.