نجاح الوساطة المصرية في إتمام اتفاق وقف الحرب في غزة

نجحت الوساطة المصرية من إتمام اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل أنهى أطول وأعنف حروب غزة خلال السنوات الأخيرة.

وجاء الاتفاق ثمرة تحركات مصرية مكثفة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، وبرعاية أمريكية من الرئيس دونالد ترامب، حيث جرى التوقيع عليه في مدينة شرم الشيخ بعد مفاوضات سرية صعبة بين الوفود المشاركة.

الاتفاق، الذي وُصف بأنه نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من القطاع خلال 30 يومًا، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى صفقة تبادل أسرى كبرى.

وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة، فإن هذا الإنجاز يعيد تأكيد الدور المحوري لمصر كقلب العروبة وصانعة السلام في الشرق الأوسط.

من القاهرة إلى شرم الشيخ.. بداية الطريق نحو السلام

انطلقت المفاوضات التمهيدية في العاصمة المصرية القاهرة وسط سرية تامة، قبل أن تُنقل إلى شرم الشيخ لتوفير أجواء أكثر أمانًا وخصوصية.

وشاركت في الاجتماعات وفود من الولايات المتحدة وقطر وتركيا إلى جانب ممثلي حماس وإسرائيل، فيما تولت المخابرات العامة المصرية إدارة تفاصيل العملية التفاوضية بكل احترافية.

وأكدت المصادر أن القاهرة لعبت دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، خاصة حول بند الانسحاب الكامل من غزة، وهو ما كان يمثل محور الخلاف الرئيسي.

كواليس الساعات الأخيرة من المفاوضات

تواترت الأنباء أن الساعات الأخيرة كانت الأعقد والأكثر توترًا، بعدما حاولت إسرائيل الإصرار على انسحاب تدريجي، في حين تمسك الجانب المصري بصيغة “انسحاب كامل وفوري”.

وبحسب المصادر، جاء اتصال مشترك بين الرئيسين السيسي وترامب ليحسم الجدل، حيث تعهد ترامب بضمان التزام إسرائيل بالاتفاق، بينما أكد السيسي أن مصر ستشرف ميدانيًا على التنفيذ من خلال فرق مراقبة مشتركة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قدم الوفد المصري المسودة النهائية للاتفاق، ليوقع عليها الطرفان بعد مراجعتها خلال جلسة مغلقة، وسط أجواء وُصفت بأنها “تاريخية ومفعمة بالأمل”.

أهم بنود الاتفاق التاريخي

وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع خلال 30 يومًا.

فتح المعابر الحدودية ودخول المساعدات الإنسانية تحت إشراف مصري ودولي.

صفقة تبادل أسرى كبرى تشمل إطلاق 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء في المرحلة الأولى.

ضمانات مصرية بعدم استئناف العمليات العسكرية من أي طرف تحت أي ذريعة.

وأكدت حماس في بيان رسمي أن مصر ستكون الضامن الرئيسي لتنفيذ الاتفاق بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.

ترامب يشيد بمصر: “السلام يبدأ من أرض الكنانة”

خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره الكبير لدور مصر في إنهاء الحرب، قائلًا:

من قلب مصر انطلق السلام نحو غزة… ما حققته القاهرة في أيام يفوق ما عجزت عنه دول كبرى خلال سنوات.

كما أعلن ترامب أنه يدرس زيارة القاهرة وشرم الشيخ قريبًا للاحتفال رسميًا بهذا “الإنجاز الدبلوماسي التاريخي”.

تفاعل عالمي واسع مع الاتفاق

قوبل الاتفاق بترحيب دولي واسع من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، التي أشادت بدور مصر القيادي والمسؤول في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي المقابل، أبدت الأوساط الإسرائيلية تفاؤلًا حذرًا، بينما عمت الاحتفالات شوارع غزة فور إعلان وقف إطلاق النار.

أسرار الوساطة المصرية خلف الكواليس

كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات العامة المصرية أدارت خطين متوازيين من التفاوض: أحدهما سياسي عبر وزارة الخارجية، والآخر أمني مباشر مع قيادات الفصائل.

كما رفضت مصر محاولات أمريكية وقطرية لنقل الاجتماعات إلى الدوحة، مؤكدة أن “السلام لن يولد إلا على أرض مصرية”.

وأصر الرئيس السيسي على تضمين بند يمنع أي طرف من استئناف العمليات العسكرية، وهو ما اعتُبر الضمان الحقيقي لنجاح الاتفاق واستمراره.

صمود المقاومة وتحية للشعب الفلسطيني

في بيانها الختامي، أشادت حماس بـصمود الشعب الفلسطيني الذي انتصر بإرادته وثباته، موجهة الشكر العميق لمصر على جهودها.

وجاء في البيان:

من أرض الكنانة خرج السلام، ومن غزة تبدأ الحرية… هذا الاتفاق ثمرة دماء وتضحيات وصبر شعبنا، وقيادة مصرية آمنت بأن السلام ممكن.

