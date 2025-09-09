عاجل : إسرائيل تعلن مقتل خليل الحية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل مقتل القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، في غارة استهدفت العاصمة القطرية الدوحة.

الجنون الإسرائيلي تخطى الحدود حيث لأول مرة يتم قصف دولة مثل قطر لقتل مسئولى حماس.

ووفق ما نقلته الهيئة فإن الغارة جاءت ضمن عملية استهداف مباشرة لقيادات الحركة خارج قطاع غزة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العملية أو كيفية تنفيذها.

ويُعد خليل الحية أحد أبرز قيادات الصف الأول في حركة حماس، حيث شغل مواقع تنظيمية وسياسية بارزة داخل الحركة، وكان يمثل واجهتها في العديد من الملفات الإقليمية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب القطري أو من حركة حماس حول صحة ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحادثة.