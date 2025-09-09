أخبار فلسطين

عاجل : إسرائيل تعلن مقتل خليل الحية

أحمد المدبولي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل مقتل القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، في غارة استهدفت العاصمة القطرية الدوحة.

 

الجنون الإسرائيلي تخطى الحدود حيث لأول مرة يتم قصف دولة مثل قطر لقتل مسئولى حماس.

 

ووفق ما نقلته الهيئة فإن الغارة جاءت ضمن عملية استهداف مباشرة لقيادات الحركة خارج قطاع غزة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العملية أو كيفية تنفيذها.

 

ويُعد خليل الحية أحد أبرز قيادات الصف الأول في حركة حماس، حيث شغل مواقع تنظيمية وسياسية بارزة داخل الحركة، وكان يمثل واجهتها في العديد من الملفات الإقليمية.

 

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب القطري أو من حركة حماس حول صحة ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحادثة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.