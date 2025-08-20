مش ناوى يجيبها لبر : نتنياهو يطالب بتسريع إحتلال قطاع غزة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل توجيهاته بتسريع الجدول الزمني لعملية السيطرة على آخر معاقل حركة حماس في قطاع غزة على حد وصفه.

وأكد أن الهدف هو حسم المعركة وهزيمة الحركة بشكل كامل.

وأوضح مكتب نتنياهو أن القرار جاء قبل اعتماد الخطط العسكرية الخاصة بمدينة غزة.

وخلال تصريحاته شدد نتنياهو على دعمه الكامل لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قائلاً: “معاً سننتصر”.

وفى نفس السياق نقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن المفاوضات المتعلقة بملف غزة ستستمر تحت وقع العمليات العسكرية وأن مآلها يتوقف على التوصل إلى اتفاق ينتهي إما بوقف إطلاق النار أو بتصعيد أوسع.

وأكدت القناة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى في باريس مسؤولين قطريين كبار لبحث صفقة تبادل رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من تقديم حركة حماس رد إيجابي على مقترح مصري-قطري يتضمن الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 جثة مقابل هدنة مدتها 60 يوم وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.