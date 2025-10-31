مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل بإعدام الأسرى الفلسطينيين بدعم من بن غفير

جدل واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية في إسرائيل والعالم بعد تصريحات من أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، تضمنت دعوة لتشريع قانون جديد، ما أثار قلقًا حقوقيًا من انعكاس هذه التوجهات على أوضاع المعتقلين داخل السجون.

ويرى مراقبون أن الخطاب المتشدد الصادر عن بعض الوزراء يعكس توجهًا متناميًا داخل الحكومة اليمينية نحو فرض مزيد من القيود على الأسرى، في إطار ما يصفه البعض بمحاولات استرضاء القواعد اليمينية المتطرفة، بينما يعتبره آخرون خطوة تهدف إلى كسب نقاط سياسية في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة في الملفات الأمنية والإنسانية.

تصريحات محل انتقادات حادة

أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عاصفة من الجدل بعد مطالبته بإعداد قانون يسمح بإعدام من تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وأكد خلال اجتماع حزبي أن الوقت قد حان لتطبيق ما وصفه بـ”العدالة القصوى”، معتبرًا أن مثل هذا القانون سيشكل رادعًا لأي عمليات مستقبلية.

ويُعرف بن غفير بمواقفه اليمينية المتشددة وتصريحاته المستفزة التي تستهدف الفلسطينيين، إذ سبق أن دعا في مناسبات عدة إلى فرض إجراءات قاسية داخل السجون، وتشديد القيود المفروضة على الأسرى، وهو ما قوبل دائمًا بانتقادات محلية ودولية واسعة.

انتقادات دولية وتحذيرات حقوقية

من جانبها، أدانت مؤسسات حقوقية دولية هذه التصريحات، مؤكدة أن أي تشريع من هذا النوع يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. واعتبرت منظمات أممية أن الدعوة لتطبيق الإعدام في مثل هذه الحالات تثير المخاوف من تصاعد موجات العنف وتدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

كما عبرت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لهذه المقترحات، مشيرة إلى أن فرض عقوبات جماعية أو تشريعات ذات طابع انتقامي لن يحقق الأمن، بل سيزيد من العنف ويؤجج الصراع القائم.

موقف الائتلاف الحاكم في تل أبيب

حتى اللحظة، لم يصدر الائتلاف الحاكم في تل أبيب موقفًا رسميًا واضحًا من تصريحات بن غفير، بينما اكتفى عدد من الوزراء بالتعبير عن تحفظهم، محذرين من أن مثل هذه الدعوات قد تجر البلاد إلى أزمة دبلوماسية جديدة وتزيد من حدة التوتر الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويؤكد مراقبون أن تبني الحكومة لأي مشروع قانون من هذا النوع قد يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لسياساتها الأمنية تجاه الفلسطينيين.