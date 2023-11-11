مأساة بمستشفى الشفاء بغزة وفاة رضيع وخطر الموت يهدد 38 رضيعا آخر

شهدت مستشفى الشفاء في مدينة غزة مأساة حيث توفي طفل رضيع نتيجة انقطاع الأكسجين في المستشفى التي تعاني حالة صعبة للغاية بسبب حصار القوات الإسرائيلية للمدينة.

هذا بالإضافة إلى تهديد حياة 38 رضيعا آخر بسبب نقص الكهرباء والأكسجين والدواء في المستشفى.

ماذا قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية

صرح الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الرضيع توفي في قسم العناية المركزة بسبب تعطل محطة الأكسجين بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة الدعم الحيوية للأطفال.



وأشار القدرة إلى أن هناك 38 طفلا رضيعا آخر يواجهون خطر الموت خلال ساعات قليلة إذا لم تعد محطة الأكسجين في العناية المركزة بالمستشفى للعمل.



إسعافات أولية ومحاولات يدوية

الأطباء يقومون حاليا بمحاولات إسعاف بدائية ويدوية لإنقاذ حياة الأطفال، ولكنها غير كافية بسبب نقص الأكسجين، ويجري العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تدخلات طبية، ولكن هذه المحاولات ستبقي الأطفال على قيد الحياة لفترة قصيرة فقط، إلى أن يتم إصلاح محطة الأكسجين واستعادة عملها بالمستشفى.