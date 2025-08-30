إعلام عبري : كمين بحي الزيتون شرق غزة والجيش يبحث 4 جنود

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع اشتباكات عنيفة وصفت بـ”الاستثنائية” في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

أسفرت هذه الاشتباكات وحتى الان عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال وسط أنباء عن فقدان أربعة جنود خلال الساعات الماضية.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن قوة من لواء “الناحال” التابع لكتيبة “نيتسح يهودا” تعرضت لكمين محكم نفذه مقاتلو المقاومة الفلسطينية باستخدام مناظير ليلية ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش ودفعه لاستدعاء ست مروحيات إضافية لإجلاء المصابين، بينهم حالات خطيرة وحرجة.

وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال فعّل “بروتوكول هانيبعل” لمنع أسر جنوده بعد محاولة كتائب القسام خطف عدد منهم أثناء الهجوم، موضحة أن الحدث الأمني لا يزال مستمر مع استمرار الاشتباكات ودفع مزيد من القوات الإسرائيلية إلى المنطقة.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الذي شدد على أن محاولات الاحتلال لاحتلال غزة ستكون وبال على قيادته.

وأكد أن المقاومة في حالة استنفار تام وأنها ستعمل على أسر جنود جدد، مع الحفاظ على الأسرى الحاليين ونشر تفاصيل مقتل أي أسير في حال استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.