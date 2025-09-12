قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية

قاعة المداولات الدولية احتضنت جلسة حاسمة انتهت بتوافق واسع بين عدد كبير من الدول الأعضاء، حيث جرى تمرير نص جديد يعكس رغبة المجتمع الدولي في إعادة إحياء مسار التسوية السياسية في المنطقة، ويؤكد على أولوية الحلول الدبلوماسية كخيار أساسي لتحقيق الاستقرار والعدالة.

تفاصيل التصويت

حظي النص بتأييد غالبية الدول الأعضاء، بينما اختارت بعض الوفود الامتناع عن التصويت، في حين أبدى آخرون تحفظهم على بعض البنود، لكنهم شددوا على دعم الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية.

أبرز المضامين

اعتبار حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

الدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة.

ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

السياق والتداعيات

يأتي اعتماد النص في وقت تتزايد فيه الدعوات الأممية والإقليمية لإعادة إطلاق مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنوات، إذ يُنظر إلى خيار الدولتين باعتباره الإطار الأكثر توافقًا بين مختلف الأطراف الدولية. وقد عزز “إعلان نيويورك” هذا التوجه بعد أن حظي بدعم قادة دوليين بارزين، ما منحه ثقلاً سياسيًا إضافيًا على الساحة العالمية.

ردود الفعل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحّب بالخطوة، واعتبرها نافذة جديدة للأمل.

وفود عربية أشادت بالمصادقة على النص ورأت فيه تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية.

وفود أخرى عبّرت عن تحفظها، لكنها أكدت ضرورة استمرار الحوار والبحث عن حلول سلمية.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن يشكّل هذا التطور أرضية لمزيد من التحركات الأممية والدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، مع ازدياد الضغوط الدولية لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.