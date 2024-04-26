فيديو..انقلاب سيارة الوزير الإسرائيلي “بن غفير” ونقله إلى المستشفى

تعرض وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي “بن غفير” لحادث مروع حيث انقلبت سيارته بعد تخطي الإشارة الحمراء، واصطدامها بسيارة أخرى، وذلك في منطقة الرملة.

انقلاب سيارة بن غفير

ذكرت إحدى وسائل الأعلام الإسرائيلية، إصابة وزير الأمن الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” بجروح متوسطة إثر حادث سير بينما أصيبت ابنته بجروح طفيفة، وحارسه الشخصي وذلك بعد انقلاب سيارته بعد تعديها الإشارة الحمراء، واصطدامها بسيارة أخرى، وقد ذكرت مصادر أن “بن غفير” اعتاد مخالفة قوانين المرور، حيث لديه 77 مخالفة مرورية، وقد سبق أن حذره جهاز الشاباك من ذلك.

نقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمستشفى إثر إصابته بعد انقلاب سيارته في الرملة، وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن السيارة اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في الحادث#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/g9f2SJNgl3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 26, 2024

من هو ايتمار بن غفير؟

هو الوزير الأكثر تطرفا في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، من أصل عراقي كردي، صهيوني أميركي المولد، يشغل منصب وزير الأمن القومي منذ عام 2022، له تصريحات استفزازية شديدة العداء للفلسطينيين، وله سجل جنائي جعل جيش الاحتلال يرفض تجنيده في سن أل 18 عام، فهو مؤسس رابطة الدفاع اليهودية التي كان لها هجمات على الأراضي الأمريكية، يقود الآن حملة تسليح المستوطنين للهجوم على أهالي الضفة الغربية من الفلسطينيين.