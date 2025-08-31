غموض حول استشهاد أبو عبيدة بعد غارة إسرائيلية في غزة

في مشهد متسارع للأحداث في غزة، تتقاطع الأنباء ما بين استهداف إسرائيلي جديد لقادة «كتائب القسام» وبين إعلان رسمي من حركة «حماس» عن استشهاد أحد أبرز قادتها العسكريين. خلال ساعات قليلة، تصاعدت وتيرة الأخبار لتكشف عن فصل جديد من الصراع، يحمل بين طياته رسائل عسكرية وسياسية قد تغيّر مسار المواجهة خلال الأيام المقبلة.

غارة إسرائيلية تستهدف «أبو عبيدة».. الغموض يلف المصير

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة شمال قطاع غزة، استهدفت وفق تصريحاته «عنصرًا مركزيًا في حركة حماس»، في إشارة واضحة إلى المتحدث باسم كتائب القسام «أبو عبيدة».

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن العملية جرت بتنسيق كامل بين الاستخبارات العسكرية «أمان» وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، مع اعتماد ذخائر موجهة وتقنيات استطلاع متقدمة لتقليل الخسائر المدنية.

ورغم تأكيد الجيش أن الضربة كانت مركّزة على موقع يُعتقد أن أبو عبيدة يتواجد فيه، فإن مصيره لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، وسط تصريحات إسرائيلية توحي بأنه «لن ينجو إن كان في مكان الاستهداف».

محمد السنوار.. تأكيد رسمي للشهادة بعد شهور من الغموض

وفي تطوّر موازٍ، أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» رسميًا استشهاد محمد السنوار، أحد أبرز مخططي عملية «طوفان الأقصى» التي هزّت إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الجدل، إذ سبق لإسرائيل أن أعلنت في مايو الماضي تنفيذ عملية اغتيال استهدفته، لكن دون تأكيد من الحركة حتى فجر اليوم.

السنوار، وهو الشقيق الأصغر للقائد العسكري السابق للحركة يحيى السنوار، يُعد من العقول العملياتية التي لعبت دورًا بارزًا في التخطيط لهجمات معقدة داخل العمق الإسرائيلي، ما يجعل فقدانه ضربة موجعة للجناح العسكري لحماس.

أبعاد الضربتين: رسائل عسكرية وسياسية

يشير مراقبون إلى أن استهداف أبو عبيدة – حتى وإن لم يُحسم مصيره بعد – يمثل محاولة إسرائيلية لضرب رمزية إعلامية وعسكرية في آنٍ واحد، إذ يُعد الصوت الأبرز لكتائب القسام في توجيه رسائل الحرب والنفس والإعلام.

أما تأكيد استشهاد محمد السنوار، فيعيد ترتيب الحسابات داخل أروقة حماس، خاصة مع فقدان قيادة ميدانية بارزة في لحظة حساسة من التصعيد.

هذه التطورات قد تعكس تغيّرًا في تكتيكات المواجهة، وربما تصعيدًا متبادلًا خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية لتهدئة قريبة.

سيناريوهات المرحلة المقبلة