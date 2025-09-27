غضب إسرائيلي من محمود عباس .. فما القصة ؟

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمته بالسعى إلى محو إسرائيل ، حيث لفت دبوس على شكل مفتاح وضعه عباس على صدره خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة الأنظار، وفي منشور لها على موقع X، وصفت الوزارة الدبوس بأنه “رمز واضح لهدفه المتمثل في محو إسرائيل”، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ”الازدواجية الخطيرة” مشيرة الى ان الدبوس ما هو الا أنه إيحاء يدل على رغبته بطوفان جديد لتدمير إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلي في بيان لها على موقع اكس: “بينما وصفت حماس مذبحة 7 أكتوبر بـ”طوفان الأقصى”، يريد عباس طوفانًا خاصًا به تحت ستار دولتين: ملايين من أحفاد العرب الذين غادروا إسرائيل عام 1948 يدفعون إلى إسرائيل لمحو الدولة اليهودية الوحيدة”.

وطبقًا لما جاء في تقرير لسكاي نيوز، ألقى عباس كلمته في 22 سبتمبر عبر تقنية الفيديو خلال الجولة الثانية من مؤتمر التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، الذي يعقد على هامش أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى ودعا خلال كلمته إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باسم إحلال سلام دائم وعلاقة جوار بين دولتين.

والمفتاح، الذي اتخذت شارته شكلا على سترة عباس أثناء كلمته، يذكر تقليديا بالنزوح الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم التي عاشوا عليها إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، وكذلك برغبة الشعب في العودة إلى تلك الأرض.

وأثناء كلمته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الهدف يتمثل في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، مشدداً على أن حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية يجب أن تسلّم سلاحها للسلطة الفلسطينية، قائلاً: “لن يكون لحماس دور في غزة إلا من خلال السلطة الشرعية”.

وتابع الرئيس عباس في كلمه أمام الأمم المتحدة ، أن الموقفين المصري والأردني الرافضين لعمليات التهجير القسري يمثلان دعماً محورياً للقضية الفلسطينية، مطالباً في الوقت ذاته بوقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين.

ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أن إعلان نيويورك الأخير أكد بشكل واضح أن الحرب على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فوراً، معتبراً ذلك خطوة مهمة في تعزيز الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء العدوان.