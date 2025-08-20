عاجل : وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استدعاء جنود الاحتياط لتنفيذ إحتلال غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منذ قليل عن استدعاء قوات من الاحتياط إضافة إلى جنود الخدمة النظامية والإلزامية.

هذا الاستدعاء الرسمي للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في قطاع غزة.

وخلال اجتماع أمني شدد كاتس على أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في العمل على إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حركة حماس وإنهاء الحرب وفق الشروط التي حددتها إسرائيل.

كما عقد وزير الدفاع اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير في مقر القيادة الجنوبية بمدينة بئر السبع جرى خلاله بحث الخطط العملياتية للجيش.

وتركزت المناقشات حول عملية السيطرة على مدينة غزة وتهيئة الظروف الميدانية اللازمة لإنهاء الحرب.