عاجل.. الاحتلال يكشف مصير وزير التعليم بعد تحطم سيارته

تعرضت سيارة حاييم بيتون، وزير تربية وتعليم الاحتلال، للتحطم، مساء السبت، داخل القدس.

جروح خطيرة

ولحقت جروح خطيرة بوالد بيتون، بعد الحادث، ولكن هيئة البث الإسرائيلية، أكدت أن الوزير لم يكن متواجدًا داخل السيارة.

אביו של השר חיים ביטון נפצע קשה בתאונה במעורבות אוטובוס ורכב פרטי בירושלים. השר לא היה ברכב@VeredPelman pic.twitter.com/zm4vxQyr8D — כאן חדשות (@kann_news) April 27, 2024

وأكدت “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن تحطم السيارة وقع في القدس، إذ اصطدمت مع حافلة.

فيما تعرض شخصان آخران، إلى الإصابة بجروح.

ومن ناحيتها، قالت شرطة الاحتلال، إن حادث السيارة جاء عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي، وذلك في حي راموت.

وتحقق شرطة الاحتلال خلال اللحظات الحالية في ملابسات الحادث.

انقلاب سيارة بن غفير

وجاء ذلك بعد 24 ساعة من حادث انقلاب سيارة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، في الرملة؛ إذ تجاوز سائقه الإشارة الحمراء، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى.