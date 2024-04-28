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عاجل.. الاحتلال يكشف مصير وزير التعليم بعد تحطم سيارته

عبد الله الميهي
صورة من فيديو تحطم سيارة وزير التعليم الإسرائيلي - منصة X

تعرضت سيارة حاييم بيتون، وزير تربية وتعليم الاحتلال، للتحطم، مساء السبت، داخل القدس.

جروح خطيرة

ولحقت جروح خطيرة بوالد بيتون، بعد الحادث، ولكن هيئة البث الإسرائيلية، أكدت أن الوزير لم يكن متواجدًا داخل السيارة.

وأكدت “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن تحطم السيارة وقع في القدس، إذ اصطدمت مع حافلة.

فيما تعرض شخصان آخران، إلى الإصابة بجروح.

ومن ناحيتها، قالت شرطة الاحتلال، إن حادث السيارة جاء عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي، وذلك في حي راموت.

وتحقق شرطة الاحتلال خلال اللحظات الحالية في ملابسات الحادث.

انقلاب سيارة بن غفير

وجاء ذلك بعد 24 ساعة من حادث انقلاب سيارة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، في الرملة؛ إذ تجاوز سائقه الإشارة الحمراء، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى.


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عن الكاتب:
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عبد الله الميهي

عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين
خريج قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة
عملت في عدة جرائد: الوطن، الفجر، دار الهلال، وغيرها من الجرائد المحلية، والعربية
أمتلك أكثر من 12 سنة خبرة في مجال الكتابة

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