أخبار فلسطين

شرط حركة حماس لتسليم سلاحها

أحمد المدبولي

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد تمسكها بسلاحها إلى حين قيام الدولة الفلسطينية.

شرط حركة حماس لتسليم سلاحها

وشددت في بيان رسمي على استعدادها للقبول بهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين سواء كانوا أحياء أو أموات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات المتعثرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث كشف مصدر مطلع لموقع “أكسيوس” أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حماس تتضمن مقترح شامل.

هذا المقترح يربط بين الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن واشنطن قدمت للحركة خطوط عامة لمبادرة تهدف إلى إنهاء القتال والإفراج عن جميع المحتجزين، دون أن تصل إلى صيغة نهائية بعد.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.