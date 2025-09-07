شرط حركة حماس لتسليم سلاحها

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد تمسكها بسلاحها إلى حين قيام الدولة الفلسطينية.

وشددت في بيان رسمي على استعدادها للقبول بهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين سواء كانوا أحياء أو أموات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات المتعثرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث كشف مصدر مطلع لموقع “أكسيوس” أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حماس تتضمن مقترح شامل.

هذا المقترح يربط بين الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن واشنطن قدمت للحركة خطوط عامة لمبادرة تهدف إلى إنهاء القتال والإفراج عن جميع المحتجزين، دون أن تصل إلى صيغة نهائية بعد.