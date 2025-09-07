شرط إسرائيل لوقف الحرب على غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد أن وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة مرهون بإفراج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين وتسليم سلاحها.

وجاءت تصريحات ساعر خلال مؤتمر صحفى مشترك في القدس مع نظيره الدنماركي، بعد يوم واحد من تأكيد حماس استعدادها لإطلاق جميع الرهائن شريطة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وفى نفس السياق نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، دعوته للقيادة السياسية بضرورة المضي في اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حتى وإن كان جزئي.

كما طالبها بتحديد رؤية واضحة حول مستقبل غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية داخل مدينة غزة وفي محيطها.