دول أوروبية تتجهز لتقديم العلاج للمرضى القادمين من غزة إلى الضفة

ترى كندا وعدد من الدول الأوروبية أنه مع استمرار الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، هناك حاجة ملحة لزيادة الرعاية الطبية للمرضى القادمين من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

تصريحات مشتركة

وخرجت تلك التصريحات فى بيان مشترك موقع من قبل وزراء خارجية النمسا، وبلجيكا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا؛وزراء التعاون الإنمائي في فنلندا وهولندا؛ ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات، والذى وزعت سفارة كندا بالقاهرة نسخة منه اليوم الثلاثاء.

وعبر ذلك البيان أكدت تلك الدول جاهزيتها والاستعداد لتقديم الدعم، كالتبرعات المالية، والكوادر الطبية، والمعدات اللازمة لعلاج المرضى القادمين من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبوا إسرائيل على إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويتمكن المرضى من تلقي الرعاية الطبية العاجلة في الأراضي الفلسطينية.

ضرورة رفع القيود على الأدوية

ودعت تلك الدول إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛ والسماح للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني الآخرين، على وجه السرعة وبشكل كامل، بأداء عملهم الحيوي في غزة؛ ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286 (2016)، لضمان احترام وحماية العاملين في المجال الطبي الذين يعملون حصرياً في المجال الطبي، وتسهيل مرورهم الآمن ودون عوائق، وكذلك مرور معداتهم ووسائل نقلهم وإمداداتهم.