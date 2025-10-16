خطة دولية لتشكيل قوة مشتركة لإرساء الاستقرار في غزة

شهدت الساحة الدبلوماسية تحركات أمريكية مكثفة بالتعاون مع عدد من الحلفاء، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الأمن داخل القطاع وتهيئة الأجواء لمرحلة إعادة الإعمار عقب فترة من التوترات العسكرية.

وأوضحت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين أمريكيين، أن هذه التحركات تأتي ضمن مبادرة واسعة تضم بنودًا متعددة تتعلق بإعادة الاستقرار والنظام في القطاع، من خلال تنسيق دولي وإقليمي تشرف عليه الولايات المتحدة بشكل مباشر.

مشاركة واسعة من دول عربية وآسيوية

أوضح أحد المستشارين أن واشنطن وافقت على إرسال ما يصل إلى 200 جندي أمريكي لدعم عمليات التنسيق اللوجستي دون نشرهم داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن النقاشات جارية مع عدد من الدول للمشاركة في تلك القوة، من بينها مصر والإمارات وقطر وإندونيسيا وأذربيجان.

وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى مستوى أساسي من الاستقرار، مع مشاركة الشركاء الإقليميين الراغبين في المساهمة بإعادة الأمن والنظام داخل القطاع.

مناطق آمنة وإعادة إعمار

تشمل المداولات الجارية إمكانية إنشاء مناطق آمنة للمدنيين داخل غزة، وذلك في أعقاب تقارير عن حوادث أمنية داخلية. وأكد المستشاران أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السكان ومنع تكرار حوادث العنف.

كما شددا على أن إعادة إعمار المناطق الخالية من مقاتلي حركة حماس تمثل أولوية في المرحلة المقبلة، موضحين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على تعهدات استثمارية من عدة أطراف دولية للمشاركة في جهود إعادة البناء، وأن العملية ستستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لحجم الدمار.

ملف الرهائن والمفقودين

تواصل الإدارة الأمريكية جهودها بالتعاون مع شركاء دوليين لاستعادة رفات الرهائن الإسرائيليين المفقودين في غزة، وسط صعوبات تتعلق بوجود الرفات تحت الأنقاض وفي مناطق تحتوي على ذخائر غير منفجرة.

كما تمت مناقشة إمكانية تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات دقيقة تسهم في العثور على الرفات المفقودة.