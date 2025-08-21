حركة حماس : رغبة إسرائيل فى السيطرة على غزة إستهتار بالوسطاء

اعتبرت حركة حماس أن مصادقة إسرائيل على خطة عسكرية جديدة للسيطرة على مدينة غزة تمثل استهتارًا بالجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من 22 شهر.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية أطلق عليها اسم “عربات جدعون 2″ يعكس إصرار على مواصلة ما وصفته بـ”حرب الإبادة” وتجاهل واضح للتحركات الدبلوماسية والوساطات المطروحة لوقف التصعيد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن الأربعاء إقرار الخطة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط، في وقت لا يزال فيه الرد الإسرائيلي الرسمي على مقترح الهدنة المنتظر معلق.

واتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يقف وراء تعطيل أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن تجاهله لمبادرات الوسطاء وعدم تقديمه رد رسمي يؤكد أنه غير جاد في التوصل إلى تسوية ولا يبالي بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة.