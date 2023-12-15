أخبار فلسطين

جندي إسرائيلي يصعد منبر مسجد في جنين ويقوم بالغناء

صفاء المشهور

ضمن مسلسل انتهاكات الاحتلال المتكررة، صعد جندي إسرائيلي، منبر مسجد في مدينة جنين، التي تقع في الضفة الغربية قلب فلسطين، وليست في قطاع غزة، الذي تدور به الحرب، وتدم فيه المساجد.

جندي إسرائيلي يصعد منبر مسجد

الحرب في جنين

باتت الحرب في جنين، تقترب من الحرب في قطاع غزة، رغم أنها لا تتبع سلطة حركة حماس، حيث وصفت منظمة الأونروا عام 2023، بالعام الدموي بالضفة الغربية، كما واصل الاحتلال حملات الاعتقالات الليلية، وقد ارتفع عدد الشهداء في مدينة جنين، إلى 12 شهيدا، وهذا الفيديو، يمثل مدى انتهاكات جنود الاحتلال في الضفة، حيث يعتلي أحدهم منبر مسجد، ويمسك بالميكروفون ويغني.

انتهاكات المستوطنين بالضفة

تستمر انتهاكات المستوطنين اليهود، في الضفة الغربية، ولكنها تصاعدت وأصبحت اكثر عنفا، بعد الحرب على قطاع غزة، حيث أدان غربيون أعمال العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلنت واشنطن اليوم، تأجيل بيع صفقة بنادق (إم 16) للاحتلال الإسرائيلي، بسبب أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بالضفة الغربية، كما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أنه لابد من فرض العقوبات على هؤلاء المستوطنين، ولكن جدير بالذكر أن جنود الاحتلال، أصبحت تعاون المستوطنين في ارتكاب الجرائم.

جندي إسرائيلي يصعد منبر مسجد
اشتباكات في جنين

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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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