جثتا رهينتين إسرائيليتين في عهدة إسرائيل بعد تسلمهما من حماس

تواصل الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة حالة من التعقيد المتزايد، في ظل مؤشرات جديدة على هشاشة الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وجاء آخر التطورات مع إعلان رسمي مساء الخميس أكد استلام طرفي التفاهمات دفعة جديدة من الجثامين ضمن ترتيبات إنسانية تشرف عليها جهات دولية، وسط تصاعد المخاوف من انهيار التهدئة وعودة المواجهات مجددًا.

تأكيد إسرائيلي رسمي

قال الجيش الإسرائيلي إن جثتي عميرام كوبر وساهر باروخ وصلتا إلى إسرائيل لدفنهما بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، مشيرًا إلى أن العملية جرت في إطار التفاهمات الجارية بوساطة دولية.

بنود اتفاق الهدنة

ينص الاتفاق القائم على إطلاق جميع الرهائن الأحياء مقابل الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة بالقطاع والسماح بزيادة دخول المساعدات الإنسانية.

كما يتضمن الاتفاق تبادل رفات 28 رهينة مقابل 360 فلسطينيًا قضوا خلال الحرب، بينما لم تُسلَّم حتى الآن سوى 15 من تلك الجثامين. وتؤكد حماس أن عملية البحث عن الرفات مستمرة نظرًا لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المدمرة.

قلق متزايد بين العائلات

تعاني عائلات الرهائن الإسرائيليين من القلق واليأس خشية فقدان رفات ذويهم، فيما يواجه آلاف الفلسطينيين مصيرًا مشابهًا في ظل استمرار أعمال البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

عقبات أمام اتفاق التهدئة

يشكل ملف الجثامين إحدى العقبات الأساسية أمام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بصورة نهائية، إلى جانب ملف إدارة غزة ومطلب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته، تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك التهدئة بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة أسفرت عن خسائر بشرية.

غارات على مناطق جنوبية وشمالية

أفاد شهود عيان بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت أكثر من عشر غارات على مناطق شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أحياء في شمال غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الأخيرة أوقعت 104 قتلى بينهم 46 طفلًا و20 امرأة، فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن عملياته استهدفت “بنية تحتية إرهابية” تهدد قواته.

مخاوف إنسانية

تسود حالة من الخوف بين سكان القطاع الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة بعد سنوات من النزوح.

وقال النازح فتحي النجار من خان يونس: “إحنا تعبنا من الحرب، سنتين وإحنا بننزح، ومش عارفين وين نروح ولا وين نيجي”.

ويعتمد معظم سكان غزة — الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة — على المساعدات الإنسانية المحدودة التي تصل عبر المعابر.

رؤية تحليلية

يؤكد مراقبون أن استمرار تبادل الاتهامات وتباطؤ تنفيذ البنود الإنسانية قد يؤديان إلى تصعيد جديد في القطاع، مما يجعل الجهود الدولية أمام اختبار حقيقي للحفاظ على الهدوء وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار.