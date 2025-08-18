تفاصيل المقترح المصري-القطري: حماس توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

حماس توافق على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً يتضمن تبادل أسرى ومساراً لإنهاء الحرب.. تفاصيل المبادرة والموقف الإسرائيلي الأولي.

شهدت المحادثات الأخيرة في القاهرة تطوراً مهماً على صعيد الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون، والذي يهدف إلى تهدئة الوضع وفتح مسار نحو اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة.

أبرز تفاصيل المقترح كما وردت من مصادر مصرية:

1. وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، بما يتيح مساحة للتحرك الدبلوماسي والسياسي.

2. إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي خلال فترة التعليق لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

3. تبادل سجناء فلسطينيين مقابل الإفراج عن نصف الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

4. المقترح يتضمن مساراً سياسياً للتوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً نهائياً للحرب.

5. المصادر المصرية أكدت أن هذا المقترح يُعتبر أفضل الخيارات المطروحة لحماية سكان غزة من التصعيد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية مؤخراً.

ويأتي هذا التطور بعد لقاءات مكثفة ضمت الفصائل الفلسطينية مع وزير المخابرات المصري والوفد القطري في القاهرة، حيث وصفت الأجواء بالإيجابية وأظهرت الأطراف المشاركة مسؤولية عالية في السعي لوقف إطلاق النار.

الموقف الإسرائيلي الأولي

في المقابل، صدرت تصريحات متزامنة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن حماس أصبحت مستعدة للنقاش بعد أن تأكدت من نوايا الجيش بالسيطرة على غزة.

كما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: “حماس تحت ضغط هائل”، مؤكداً أنه يتابع عن قرب الأنباء القادمة من القاهرة، وأن انطباعه هو أن الحركة تواجه ضغوطاً غير مسبوقة.