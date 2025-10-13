ترامب في شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام بحضور السيسي وزعماء العالم

في زيارة رسمية تهدف إلى دعم مسار السلام في الشرق الأوسط، وصل أحد القادة الدوليين إلى مدينة ساحلية بجنوب سيناء قادماً من إسرائيل، للمشاركة في قمة دولية كبرى تبحث سبل إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود الاستقرار الإقليمي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات ثنائية تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تنسيق الجهود الدولية لتحقيق سلام دائم وشامل.

تفاصيل القمة ومشاركة الزعماء

تُعقد القمة بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من 20 دولة، وتترأس الإمارات العربية المتحدة وفدها الرسمي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء، ممثلاً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

ووفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، تهدف القمة إلى “فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتنهي العمليات العسكرية في غزة”.

تصريحات أمريكية قبل القمة

ألقى الرئيس الأمريكي خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي قبل مغادرته إلى مصر، أكد خلاله أن الشرق الأوسط يتجه نحو مرحلة جديدة من السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحركة حماس “جاء في توقيت مناسب بعد تصاعد المواجهات”.

وأضاف أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، أسفر عن إطلاق سراح 20 رهينة من غزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو إنهاء “المعاناة المستمرة” بين الجانبين.

خلفية الزيارة

تأتي مشاركة الرئيس الأمريكي في القمة بعد زيارة قصيرة لإسرائيل استغرقت أقل من ست ساعات، ألقى خلالها خطابًا تناول فيه ملامح المرحلة المقبلة بعد وقف إطلاق النار، قبل أن يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة التي يُعوّل عليها في ترسيخ الاستقرار وبناء الثقة بين الأطراف المعنية بالأزمة.