بنيامين نتنياهو لما تبقى من سكان غزة : إرحلوا الان فـ القادم صعب

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل رسالة مباشرة إلى سكان قطاع غزة دعاهم فيها إلى مغادرة المدينة.

وأكد فى رسالته أن ما نفذه الجيش الإسرائيلي حتى الآن ليس سوى تمهيد للمرحلة الأكبر من العملية العسكرية.

وأوضح نتنياهو خلال زيارته لغرفة عمليات سلاح الجو، قائلاً : وعدتكم قبل أيام بإسقاط أبراج الإرهاب في غزة، وهذا ما فعلناه، خلال اليومين الماضيين تم تدمير 50 برجاً على يد سلاح الجو.

وأضاف أن هذه العمليات ليست إلا البداية مشيراً إلى أن القوات البرية الإسرائيلية تستعد حالياً لبدء مناورة واسعة النطاق داخل مدينة غزة، والتي وصفها بالعملية الرئيسية المكثفة.

وفي تحذير شديد اللهجة لسكان القطاع، قال نتنياهو: لقد شاهدتم ما حدث، وتم تحذيركم منه مسبقاً.. غادروا غزة فوراً.

كما أكد تنفيذ عمليات ضد ما وصفه بـ”أوكار الإرهاب” في ثلاثة مخيمات بالضفة الغربية، مشدداً على أن التعليمات صدرت بمواصلة هذه الهجمات في مناطق أخرى.