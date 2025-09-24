أخبار فلسطين

بعد الإعتراف.. أول إجراء رسمي فرنسي لدعم فلسطين وتأكيد الإعتراف بها

آياتي خيري

تابع ملايين الأشخاص حول العالم إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعتراف الجمهورية الفرنسية بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك جاء في إجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة مساء أمس، وعقب ذلك أعلنت بلدية سان دوني بباريس رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

شرط إسرائيل لوقف الحرب على غزة

أندروا بين الكبار

وكشفت السلطات الفرنسية أن أندورا، التى تقع بين فرنسا وإسبانيا، ستعترف بدولة فلسطين بالتزامن مع المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورغم أن مصادر في حكومة أندورا شددت على أنه “إذا تم اتخاذ أي قرار فسيكون خلال اجتماع الاثنين”، فإن الحكومة كانت قد أعلنت في يوليو نيتها دعم الاعتراف.

الدول المؤيدة

ووفقًا لما جاء ببيان الإليزيه، فإن أندورا ستنضم إلى فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا والمملكة المتحدة وسان مارينو في الاعتراف بفلسطين، بعد أن أعلنت معظم هذه الدول رسميًا موقفها بالفعل، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك دبلوماسي منسق لتعزيز الدعم الدولي لحل الدولتين، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


