الوضع الميداني في غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد

التحولات العسكرية الجارية في القطاع تفرض واقعًا أكثر صعوبة على السكان، حيث تتواصل العمليات الميدانية بوتيرة مرتفعة، وسط غارات جوية ونزوح متزايد للأهالي بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا. وترافق هذه التطورات مع أزمة إنسانية متصاعدة تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة داخل الأراضي الفلسطينية.

المستجدات على الأرض

شهدت المناطق الشمالية تصعيدًا واسعًا مع دخول دبابات إسرائيلية إلى بعض الأحياء، حيث أفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية فجرت مركبات مدرعة قديمة في حي الشيخ رضوان المكتظ بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وإجبار المزيد من العائلات على النزوح جنوبًا.

سقوط ضحايا في الغارات الجوية

أعلنت وزارة الصحة أن ما لا يقل عن 98 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينهم 19 قضوا في غارات جوية استهدفت منازل داخل المدينة. كما أشارت إلى تسجيل وفيات أخرى بسبب سوء التغذية والجوع، بينهم أطفال.

معاناة المدنيين وأزمة النزوح

تحدث سكان عن ليلة مليئة بالانفجارات وتحليق الطائرات، تزامنًا مع توزيع منشورات تدعو الأهالي إلى مغادرة مناطقهم والتوجه جنوبًا. هذا المشهد أدى إلى نزوح متزايد في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة.

بيانات وتصريحات متعارضة

ذكرت السلطات الإسرائيلية أن قواتها تواصل استهداف مواقع عسكرية قالت إنها تُستخدم لشن هجمات على الجنود، فيما أعلنت وزارة الصحة أن العمليات العسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 63 ألف شخص منذ بدايتها، معظمهم من المدنيين.

تعثر جهود وقف إطلاق النار

تستمر المعارك في ظل غياب تقدم على صعيد المحادثات، إذ فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار منذ يوليو الماضي، ما يترك القطاع أمام أزمة إنسانية متصاعدة وصعوبات متزايدة أمام الأهالي.